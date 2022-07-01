В окупованому росіянами Луганську горить шахта

В окупованому росією Луганську горить шахта, що розташована у селищі Ювілейному. Як повідомляють місцеві жителі, пожежа виникла сьогодні, 24 жовтня ввечері.

Пожежі на шахтоуправлінні передував потужний вибух.

Відомо що з початку окупації в 2014 році шахта Луганська була зупинена, але за рік окупанти повідомили про її запуск. Трохи згодом з'явилася інформація що шахти «Луганська» та «Мащінська» перебувають у напівзатопленому стані.

За даними Східної правозахисної групи, шахтоуправління «Луганське» було ліквідоване російськими окупантами у лютому 2021 року.