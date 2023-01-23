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Під час вибуху в Росії загинув пропагандист з Горлівки відомий як Владлен Татарський

Вчера, 23:24 citynews.net.ua | Напечатать

У центрі Санкт-Петербурга стався вибух "Стріт-бар" на Університетській набережній. Внаслідок вибуху загинув російських пропагандист Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський, ще 25 людей отримали 25 поранення.

Пропагандиста Владлен Татарський (Максим Фомін), входив до складу «ополчення» Горлівки та служив у полку підрозділу «лнр» «Витязь», з початку повномасштабного вторгнення активно сіяв брехню про Україну.

24 постраждалих під час вибуху в Петербурзі доправлено до медустанов, 6 із них у важкому стані, 18 - середнього та легкого ступеня тяжкості.

СК Росії порушив за фактом вбивства Татарського кримінальну справу за статтею 105 КК.

 

У кафе проходив творчий вечір пропагандиста. якого зібралися послухати адепти війни проти України.. За даними джерел російського видання "Фонтанка", вибухнув бюст, який Татарову принесла жінка.

За словами свідків, дівчина подарувала статуетку Татарському. Він подякував за подарунок, а вона зайняла своє місце в залі. Через п'ять хвилин прогримів вибух.

Найбільше постраждали гості з перших рядів. Дарувальницю статуетки розшукує поліція.



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Вчера, 23:24

Під час вибуху в Росії загинув пропагандист з Горлівки відомий як Владлен Татарський

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