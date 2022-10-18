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Вибух в Одесі: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

Вчера, 21:58 citynews.net.ua | Напечатать

Фото: "Думська"

В Одесі на парковці адмінбудівлі обласного управління ДСНС пролунав вибух - постраждали сім осіб, зокрема п’ять правоохоронців.

За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській, під час перевірки якого виявили в багажнику бойові гранати. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували.

Зараз на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин повідомив, що у частини поранених, яких доставили до закладу, від вибуху гранати травми ніг середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.


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