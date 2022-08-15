Порушивши заборону на відвідування пляжів в Одесі загинули двоє людей

На пляжі Одеської області, в Білгород-Дністровському районі, від підриву невідомого вибухового пристрою загинуло 2 людини, ще одна - отримала поранення.

За попередніми даними група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення.

На місці трагедії працювали фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Нагадуємо: в Одеській області діє заборона на відвідування пляжів та купання в морі та інших водоймах. Узбережжя Чорного моря заміновано, а також є небезпека плаваючих мін. що безконтрольно розкидають в акваторії російські загарбники.