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Луганські спортсмени завоювали 3 золоті та 1 бронзову нагороди на Дефлімпійських іграх

Вчера, 18:09 citynews.net.ua | Напечатать

Національна збірна команда України з футболу у фіналі Дефлімпіади-2021 в Бразилії здобула мінімальну перемогу над Францією (1:0).

У складі нашої збірної виступає спортсмен із Луганщини Дмитро Бєлоусов.

 

Це четверта нагорода для нашої області під час цих змагань для людей із вадами слуху. Три із них золоті: відзначились каратистка Карина Янчук, легкоатлет Олександр Дмитриєнко та футболіст Дмитро Бєлоусов (обидва – у командних змаганнях). Також у Карини Янчук в активі бронзова медаль в командній першості.

У підсумку Дефлімпіади-2021 в збірної України 138 медалей. Із них 62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових.


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