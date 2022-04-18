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Олексій Середа із Сєвєродонецька посів четверте місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках з вишки

Сегодня, 13:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Угорщині триває світова першість із водних видів спорту.

16-річний спортсмен із Луганської області Олексій Середа та його партнер, 15-річний Кірілл Болюх, із другим результатом відібралися до фіналу чемпіонату світу у синхронних стрибках з вишки.

Наймолодші у цій дисципліні українці набрали 393.00 бали.

У фіналі вони отримали ще вищі оцінки (396.27 балів), але вимушені були зупинитися за крок до п'єдесталу чемпіонату світу


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