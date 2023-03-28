Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

На засіданні 27 травня Вища рада правосуддя розглядала подання заступника генпрокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Вища рада одноголосно (14 членів ВСП проголосували за, 0 – проти) ухвалила рішення підтримати клопотання прокуратури, яка тепер може вимагати у суду призначити судді Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння збив на блокпості службовця Нацгвардії, який помер на місці. Суддя відмовився від складання тестів на виявлення алкоголю, але 26 травня у нього за рішенням прокуратури примусово взяли біологічні зразки.

Під час обговорення на ВРП прозвучало твердження, що в машині судді було виявлено наполовину порожню пляшку віскі.