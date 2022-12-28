ДБР завершило розслідування щодо співпраці ексголови райсуду Луганськой області з окупантами

ДБР завершило спеціальне досудове розслідування відносно колишньої голови одного з районних судів Луганської області, яка активно сприяла встановленню окупаційного режиму на захопленій росіянами території та обійняла посаду судді у так званому «Новоайдарському суді лнр».

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після окупації російськими військами Новоайдарського району Луганської області вона скликала суддів та працівників апарату райсуду на «нараду», де закликала підлеглих підтримати окупантів та присягнути на вірність «лнр».

Тих працівників, хто відмовився зрадити Україні та працювати на окупаційну владу, ексголова суду звільнила, не маючи на це законних повноважень.

Колишня голова суду обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора та Луганська обласна прокуратура.