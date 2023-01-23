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Росія вночі атакувала територію України дронами «Шахед-136» - загинуло 3 людини

Вчера, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Цієї ночі, 22 березня, російські загарбники атакували цивільні об'єкти на території України БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено українською ППО.

Над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed", усі їх знищили.

В Київській області внаслідок падіння дронів троє людей загинули та ще 7 дістали поранення.

 

Як повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова, у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області, пошкоджені гуртожитки, під завалами шукають ще 4 людей.

Російській дрон частково зруйнував 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Зазначається, що о 06:50 пожежу ліквідували на площі 330 кв.м. 


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