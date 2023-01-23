Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

Ввечері, 21 березня 2023 року, росія здійснила ракетний удар по Одещині з тактичної авіації у акваторії Чорного моря. Повітряну тривогу було оголошено о 19:31. Відбій тривоги був о 20:15.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.

Завдяки ефективній роботі сил ППО було знищено 2 ракети Х-59, ще 2 - влучили на території області, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок.

За інформацією голови ОП Андрія Єрмака пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Постраждало троє людей.