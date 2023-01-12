Ракетний удар РФ 9 березня: Російські окупанти по Київу випустили крилаті ракети, атаковані Одеса, Житомир, Львів та Кропивницький

Вночі на 9 березня 2023 року армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні.

Українські сили ППО знищили дев’ять ракет над Миколаївщиною, і шість ракет різного типу над Одещиною. Про це повідомили в ОК «Південь».

У Львівській області внаслідок ракетної атаки є загиблі — жертвами ударів росіян стали жителі Золочівської громади. де внаслідок влучання у житлові будинки загинуло 5 людей.

Крім того, загарбники атакували дронами Shahed Житомир, через що у місті виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

В Кропивницькому районі Кіровоградської області є влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв, повідомили у Кіровоградській ОВА.

По Києву вночі 9 березня російські окупанти випустили іранські дрони, крилаті ракети і, за попередніми даними, балістичну ракету "Кинджал".

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет.

За даними очільника КМВА, завдяки роботі ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено, але є попередня інформація, що, на жаль, балістична ракета типу "Кинджал" влучила в обʼєкт інфраструктури.

За словами мера Києва Володимира Клічко, у столиці вранці, внаслідок ракетної атаки, вибухи пролунали в Голосіївському та Святошинському районах. У Святошинському районі постраждали двоє людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Вибух в Голосіївському районі столиці. Ще один вибух у Святошинському районі. Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Є двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу на місці», – зазначив Віталій Кличко.