Ракетний удар РФ 9 березня: У Львівській області загинуло 5 людей

У результаті масованої ракетної атаки, якої 9 березня завдала по Україні держава-терорист Росія, у Львівській області загинули п'ятеро мирних мешканців.

Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у Золочівському районі ракета впала у житловій забудові. Почалася пожежа. Згоріли три будинки й автомобілі мирних мешканців, повідомив Козицький.

Трагедія сталася у селі Велика Вільшаниця. В результаті російської атаки загинули п'ятеро дорослих людей: двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома.