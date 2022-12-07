Російські військові обстріляли ринок у Харківській області: дві людини загинули та сім - дістали поранення

Російські військові обстріляли ринок у Харківській області: дві людини загинули та сім - дістали пораненняВчера, 12:08
9 січня російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у смт Шевченкове Харківської області, у результаті чого одна людина загинула та ще 7 дістали поранення.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог знову завдає ракетних ударів по Харківщині. В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар з боку Росії (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку.
На місці трагедії працюють усі екстрені служби.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.
Пізніше прокуратура повідомила, що у результаті російського ракетного удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.