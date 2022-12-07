Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

Російські окупанти завдають чергового масованого ракетного удару по Україні — у Києві пролунала низка вибухів. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Наразі повідомляється про загибель однієї людини під час масованого обстрілу України з боку росіян 31 грудня.

За словами Кличко, уламки ракети впали на приватний будинок в Солом’янському районі Київа, одна людина загинула. Зараз медики госпіталізують трьох поранених жінок та двох чоловіків.

Також під час обстрілу постраждав журналіст, громадянин Японії.

Також Кличко повідомив, що внаслідок атаки є руйнування у Печерському та Голосіївському районах. Рятувальники та медики їдуть на місця.

За словами заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко уламками ракети пошкоджена будівля готелю та Палацу Україна.