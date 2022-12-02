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Наслідки ворожого ракетного удару: над Києвом збили 15 ракет

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Наслідки удару російських ракет по Київу 29 грудня 2022 року

Наслідки ворожого ракетного удару: над Києвом збили 15 ракет, частина Запоріжжя — без води.

Станом на 10:30 є часткові знеструмлення Укрзалізниці на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині. 8 поїздів курсують із затримкою у понад 30 хвилин, але жодного рейсу не скасували, повідомили у компанії.

«Миколаївобленерго» попереджає про можливі аварійні відключення електроенергії в області.

У Запоріжжі — тимчасові відключення води у двох районах. Дніпровська водопровідна станція №2 тимчасово знеструмлена — водопостачання тимчасово відсутнє у Хортицькому районі, правобережній частині Дніпровського району, на Великому Лузі, повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет, додав мер столиці Кличко.

Очільник Миколаївської ОВА Кім повідомив, що на додачу до ракет ворог запустив «шахеди» з півночі.

Кількість постраждалих у Києві зросла до трьох. Серед них — 14-річна дівчинка. Всіх госпіталізували, повідомив мер столиці Кличко.

Сили ППО збили 21 ракету над Одеською областю, повідомили в ОВА. Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, постраждалих немає. Внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

На Житомирщині працює ППО, підтвердив очільник ОВА.


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