У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня знищено до 60 російських окупантів

У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня вбито до 60 російських військовослужбовців, поранено – близько сотні загарбників.

Як підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ, у місті Кадіївка Луганської області знищено до 60 російських військовослужбовців.

"В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими станом на 18:00 вівторка 13 грудня.

Також інформацію підтверджує і Росія - вони заявили про удар Сил оборони України по приватному готелю у тимчасово окупованому місті Кадіївка (колишній Стаханов) на Луганщині.

Будівля готелю зруйнована через удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS, стверджують російські пропагандисти.

Як зазначається, цей готель знаходиться у районі центрального ринку. Російські джерела пишуть, що йдеться про «Гостевой дом Жданова», в якому начебто перебували члени ПВК «Вагнер».