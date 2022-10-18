В Луганській області відбито 4 атаки російських загарбників

Упродовж 1 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу «Орлан-10». Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни ведуть оборону. З танків та різнокаліберної артилерії вони обстріляли Стельмахівку, М’ясожарівку, Макіївку і Площанку.

По інформацій Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали близько 89 440 осіб.

Лише за останню добу було ліквідовано 560 російських окупантів.

Також за минулий день ліквідовано один танк противника (всього 2915), п'ять бойових броньованих машин (5877), дві артилерійські системи (1904) та 12 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн (4441).



