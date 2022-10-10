В Луганській області ЗСУ просунулись на 2 кілометри вглиб окупованих районів

За минулу добу, 9 листопада 2022 року, українські війська на певних ділянках просунулись на Луганському напрямку на відстань до 2 кілометрів.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, угруповання Сил оборони продовжує поступово звільняти українську землю від загарбників.

В Луганській області лише за минулу добу підрозділи українських військ просунулись на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до 2 кілометрів.

Як повідомили в Лугаській ОДА, від Макіївки та Новоселівського відбито атаки росіян, із Сєвєродонецька окупанти вивозять награбоване майно, лікарям Новопскова наказали шукати неблагонадійних серед пацієнтів, частина Кремінної без газу з березня

Також російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька – забирають те, що залишилося.