» » Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами - влучання у Дніпрі, Львівській, Кіровоградській та Київській областях

Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами - влучання у Дніпрі, Львівській, Кіровоградській та Київській областях

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них. Є влучення в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. У Павлограді російські ракети зруйнували сім приватних будинків та пошкодили промислове підприємство. В Кіровоградській обалсті ракети влучили на територію підприємства та спричинили масштабну пожежу.

Як повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними головнокомандувача, всього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс").

Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

 

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет. 


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:48

Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами - влучання у Дніпрі, Львівській, Кіровоградській та Київській областях

Вчера, 10:40

В Луганській області у звільнену Греківку привезли гуманітарну допомогу

14-02-2023, 14:49

Злочинці вкрали у загиблих та депортованих мешканців Маріуполя понад 100 млн гривень

14-02-2023, 14:46

США й Великобританія вважають що у лютому-березні Росія спробує переломити хід війни

13-02-2023, 14:30

Винесли вирок зрадниці, що в Луганській області допомагала росіянам шукати «цілі для ліквідації» 

13-02-2023, 11:28

Росіяни продовжують наступати в Луганській та Донецькій областях

13-02-2023, 11:22

З 13 лютого у Бахмут можна потрапити лише за спецперепусткою

13-02-2023, 11:18

СБУ затримала колаборанта, який допомагав рашистам вивозити награбоване майно українців до окупованого Луганська

10-02-2023, 12:11

ДБР завершило розслідування щодо співпраці ексголови райсуду Луганськой області з окупантами

10-02-2023, 12:09

Ракетна атака 10 лютого: Росія обстрювала українські міста Шахедами, С-300 та Калібрами

8-02-2023, 13:24

СБУ викрила на співпраці з ворогом ще двох колишніх чиновників з Луганської області  

8-02-2023, 13:22

В Україні спростили батьківство: на порталі Дія доступні 5 нових послуг з усиновлення

Новости Украины:

6-02-2023, 21:02

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

3-02-2023, 09:40

Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

23-01-2023, 14:25

В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського

23-01-2023, 11:55

Зранку ліміти с​поживання електроенергії перевищені у п’яти областях - застосовані аварійні відключення

16-01-2023, 09:15

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

13-01-2023, 14:58

5 способів зробити вітрину магазину привабливою

13-01-2023, 13:55

Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині

12-01-2023, 10:20

Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

31-12-2022, 15:15

В Одесі екстрене відключення світла

31-12-2022, 15:11

Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

28-12-2022, 15:32

В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

28-12-2022, 15:28

У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 