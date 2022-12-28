Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами - влучання у Дніпрі, Львівській, Кіровоградській та Київській областях

16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них. Є влучення в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. У Павлограді російські ракети зруйнували сім приватних будинків та пошкодили промислове підприємство. В Кіровоградській обалсті ракети влучили на територію підприємства та спричинили масштабну пожежу.

Як повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними головнокомандувача, всього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс").

Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря відповідно, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.