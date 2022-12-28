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Ракетна атака 10 лютого: Росія обстрювала українські міста Шахедами, С-300 та Калібрами

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

Наслідок ракетного удару по Запоріжжю

Вранці 10 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу — в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети «Кинджал». 

Також Росія піднимала у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, а за інформацією ОК «Південь» окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет «Калібр».

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські загарбники вранці нанесли масований удар по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300 з Бєлгородської області та району Токмака, загалом було випущено 35 ракет.

Під час ракетної атаки  росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові, Київщині, Полтавщині, Запоріжжю та Дніпру. Крім того надійшли повідомлення про вибухи у Хмельницькому, Вінниці, Києві, Полтавщині, Львівщині та Івано-Франківщині — працює ППО.

В Києві уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожих атак по Запоріжжю зафіксовано 2 прильоти.

За попередніми даними ППО Одещини збила 13 ракет.


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