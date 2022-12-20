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Вночі Росія атакувала українські міста шахедами, зранку - ракетами

Вчера, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

Вночі, 26 січня 2023 року, російські загарбники атакували Київ та центральні області України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", а сьогодні вранці здійснили ракетну атаку.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ,  у ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".

Сьогодні зранку в Чорному морі  росіяни вивели на чергування три ракетоносії, на бортах яких знаходиться 20 ракет. Також російська стратегічна авіація здійснила пуски ракет з району Каспійського моря.

О 8:27 голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що є "перші збиття ракет росіян".


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