Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Внаслідок атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також учора ввечері дрони атакували Миколаївську область, декілька з них були знищені українською ППО.