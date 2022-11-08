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Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

Вчера, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони.

Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Внаслідок атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також учора ввечері дрони атакували Миколаївську область, декілька з них були знищені українською ППО.


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