В Миколаїві внаслідок обстрілу з цистерн витікло 7500 тонн соняшникової олії

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з соняшниковою олією на території аграрного підприємства.

Ввечері, о 22:19, після ворожої атаки дронами зайнялися два резервуари з непереробленою олією на території підприємства в Заводському районі.

У цистернах утворилися пробоїни, через які почала витікати олія. Вона заливає територію підприємства і вже тече вулицями. Олія стікає до міської зливової каналізації.

Як повідомив у Facebook пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, вдруге російські нацисти поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв.

Керівництво підприємства уточнює, що у цистернах було близько 7500 тонн соняшникової олії.