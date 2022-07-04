У Києві перейменували вулицю на честь загиблого Героя, луганського журналіста Олександра Махова

27 жовтня Київська міська рада підтримала проєкт рішення про перейменування 40 міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами.

Зокрема, колишня вулиця Жолудєва у Святошинському районі перейменована на честь загиблого воїна 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Олександра Махова.

Миттєвості подій весни 2014 року Олександр Махов висвітлював як власний кореспондент ТРК «Україна» у Луганській області.

Навіть покинувши рідне місто, ще близько року Олександр – вже кореспондент київської редакції каналу «Україна» – знімав репортажі про бойові дії та життя на Сході України – так, як було насправді.

«Я просто виконував свою роботу. Заради наших хлопців на передовій», – зізнався якось він.

А потім відновив свій військовий квиток та вирушив на захист країни.

За шостою хвилею мобілізації потрапив до складу 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка брала участь у боях за Донбас. Майже сім місяців провів у самому пеклі під Горлівкою.

«Якщо буде потрібно, піду ще раз. Бо це моя рідна земля», – підкреслив Олександр у 2017 році.

Цей час прийшов, коли він уже працював на телеканалі «Дом». Із початком повномасштабного вторгнення військ російської федерації в Україну, сержант запасу Махов, не вагаючись, знову став до лав Збройних Сил України.

У складі 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вів бойові дії на Ізюмському напрямку.

4 травня в селі Довгеньке Олександр Махов загинув. У населений пункт увірвалась колона російської бронетехніки. Сержант Махов з гранатомету знищив ворожу БМП разом із п’ятьма загарбниками. Російські війська були зупинені, але під час відходу відкрили вогонь з артилерії – Олександр отримав осколкове поранення, несумісне з життям.