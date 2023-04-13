Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

Вночі 30 травня російські безпілотники атакували Київ. Через падіння уламків у Дарницькому районі загорівся приватний будинок, у Печерському районі загорілися 3 автомобілі, а в Голосіївському горить багатоповерхівка та госпіталізовано жінку.

Кличко повідомив, що через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі та виникла пожежа в багатоповерховому будинку Голосіївського району.

Крім того, внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку вибито вікна та вирвані двері в декілька квартирах. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Попередньо влучання уламків у приватний будинок в Дарницькому районі також підтвердили у КМВА. "Підрозділи екстрених служб слідують на місце. Серйозність руйнувань та постраждалі уточнюються", - повідомили в адміністрації.