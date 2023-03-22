Сьогодні вночі Росія атакувала Київ та Одесу БППЛА та ракетами - є поранені

Вночі з 7 на 8 травня 20223 року російські ракети та безпілотники атакували міста України. Після оголошення повітряної тривоги о 23:55 в Одесі під час повітряної тривоги лунав потужний вибух, у Києві та області працювала ППО.

Як повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, за попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.

Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого.

Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці.

Наразі відомо що є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - в Святошинському.

Крім того, у Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.

У Солом'янському районі Києва, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 тонн – стався витік, без пожежі, на місце направлені співробітники ДСНС, повідомили в КМВА.