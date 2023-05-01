Повітряна атака Києва - ППО знищила всі російські ракети та дрони

Вночі, 1 травня 2023 року, російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку України. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).

Як повідомив Сергій Попко, начальник КМВА, у Києві тривога лугнала біля 3-х годин.

Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За інформацією українських військових, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

За оперативними зведеннями на зараз - жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Загалом російські окупанти запустили по Україні 18 ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 у ніч проти 1 травня.

Воїни протиповітряної оборони знищили 15 цілей.