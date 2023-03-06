Вночі армія РФ завдала ударів по Києву та Полтаві

Вночі 21 квітня російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 10 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили.

Як повідомили в Полтавській ОДА, 21 квітня російські окупанти атакували за допомогою БПЛА Полтавську область.

За словами голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Луніна, внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури.

Атака була спрямована на цивільну інфраструктуру у Полтавському районі, обійшлося без постраждалих.

Кріс того сьогодні вночі ворог застосував близько не менш ніж 10 БпЛА типу "Шахед-136", 8 з яких – знищено українськими військовими на околицях Києва.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони.

На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.