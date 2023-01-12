Вночі 9 березня 2023 року Російські окупанти випустили 81 ракету по Україні під час масованого удару, зафіксовано 39 прильотів.

Ударів зазнали: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина.

Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, є постраждалі й загиблі люди.

Як повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, удар завдавався по об'єктах критичної інфраструктури. Зафіксовано 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 20 пусків ракет морського базування "Калібр".

Також росіяни випустили шість ракет Х-22 та шість ракет Х-47 "Кинджал".

Крім цього, було вісім пусків керованих авіаційних ракет — дві Х-31П і шість Х-59, з комплексів С-300 окупанти завдали 13 ударів. Дронів Shahed-131/136 було випущено вісім.

Протиповітряна оборона знищила 34 із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", а також чотири БПЛА. Через організовану протидію вісім ракет Х-31П і Х-59 не досягли своїх цілей.