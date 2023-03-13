Вночі російські окупанти атакували Київ, Запоріжжя та Дніпро

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. Вночі вибухи лунали під Києвом, у Запоріжжі та Дніпрі.

у Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, є влучання ракет С-300.

Вночі 3 травня Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку російських загарбників. Це вже третя атака за останні 6 днів.

Цього разу Київ був атакований виключно дронами. За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА «Shahed». Звичайною та незмінною залишається і тактика противника - з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

«За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється» - про це повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.