» » Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - діти

Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - діти

Сегодня, 09:26 citynews.net.ua | Напечатать

14 січня російська армія поцілили ракетою у житловий будинок у Дніпрі, який внаслідок влучання обвалився. Тоді загинуло 45 людей, понад 70 було травмовано.

Як повідомили в Луганській ВЦА, серед постраждалих шестеро переселенців з Сєвєродонецька. Їхні родини винаймали житло в багатоповерхівці.

11-річна дівчинка, 3-річний хлопчик - в них рани голови.

15-річний підліток з переломом, 8-річний хлопчик з відкритою раною лоба, 10-річна дівчинка з множинними ранами обличчя.

Всі під наглядом медиків у лікарні Дніпра.

19-річну студентку Анну Котову вже транспортовано до Львова, звідти дівчина поїде на лікування закордон.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:10

За добу російські війська завдали 25 авіаційних ударів по території України

Сегодня, 09:26

Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - діти

Вчера, 10:36

Під Києвом внаслідок падіння гвинтокрила загинув міністр МВС України та його заступник

16-01-2023, 12:19

Російські окупанти готують провокацію з автівками ОБСЄ в Луганській області

16-01-2023, 09:41

Бійці ССО знищили підрозділ російських окупантів в районі Кремінної на Луганщині - відео

16-01-2023, 09:21

В Луганській області російські окупанти знищили найбільшу в Україні кількість спортивних об’єктів

16-01-2023, 08:57

Воєнні злочини РФ: Російська ракета вбила в Дніпрі 40 людей, доля ще 34 невідома. Оновлюється

13-01-2023, 14:42

ДБР повідомило про підозру одному з керівників окупаційної поліції Біловодська, який зрадив заради посади

13-01-2023, 10:10

Аналітики британської групи ISW  вважають що Україна втратила Соледар

12-01-2023, 12:15

Щоб стримати навалу росіян в районі Соледару ЗСУ вдарили тактичною ракетою Точка-У

12-01-2023, 10:47

Росія посилила окупаційне угруповування десантниками під Соледаром та в районі Кремінної

12-01-2023, 10:06

В Україні задяки обміну старих ламп на ЛЕД планують зекономити 1 000 мегават електроенергії

Новости Украины:

16-01-2023, 09:15

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

13-01-2023, 14:58

5 способів зробити вітрину магазину привабливою

13-01-2023, 13:55

Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині

12-01-2023, 10:20

Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

31-12-2022, 15:15

В Одесі екстрене відключення світла

31-12-2022, 15:11

Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

28-12-2022, 15:32

В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

28-12-2022, 15:28

У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 

27-12-2022, 17:44

За матеріалами СБУ арештовано майно російського олігарха Алішера Усманова на 2 млрд гривень

20-12-2022, 09:24

В Києві повністю відновлено рух поїздів в метро

19-12-2022, 10:50

Вночі Росія атакувала Київ та Миколаїв дронами-камікадзе

16-12-2022, 13:39

Російська ракета вбила 2 людей в Кривому Розі