Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - діти

14 січня російська армія поцілили ракетою у житловий будинок у Дніпрі, який внаслідок влучання обвалився. Тоді загинуло 45 людей, понад 70 було травмовано.

Як повідомили в Луганській ВЦА, серед постраждалих шестеро переселенців з Сєвєродонецька. Їхні родини винаймали житло в багатоповерхівці.

11-річна дівчинка, 3-річний хлопчик - в них рани голови.

15-річний підліток з переломом, 8-річний хлопчик з відкритою раною лоба, 10-річна дівчинка з множинними ранами обличчя.

Всі під наглядом медиків у лікарні Дніпра.

19-річну студентку Анну Котову вже транспортовано до Львова, звідти дівчина поїде на лікування закордон.