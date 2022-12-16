Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - діти

Серед поранених у Дніпровській трагедії - шестеро сєвєродончан, з них п‘ятеро - дітиСегодня, 09:26
14 січня російська армія поцілили ракетою у житловий будинок у Дніпрі, який внаслідок влучання обвалився. Тоді загинуло 45 людей, понад 70 було травмовано.
Як повідомили в Луганській ВЦА, серед постраждалих шестеро переселенців з Сєвєродонецька. Їхні родини винаймали житло в багатоповерхівці.
11-річна дівчинка, 3-річний хлопчик - в них рани голови.
15-річний підліток з переломом, 8-річний хлопчик з відкритою раною лоба, 10-річна дівчинка з множинними ранами обличчя.
Всі під наглядом медиків у лікарні Дніпра.
19-річну студентку Анну Котову вже транспортовано до Львова, звідти дівчина поїде на лікування закордон.