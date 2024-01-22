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ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

22-01-2024, 05:26 citynews.net.ua | Напечатать

На геолокаційних кадрах, опублікованих  Інститутом вивчення війни (ISW) 21 січня 2024 року, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної (на півдні Авдіївки) та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки.

Крім того, російські війська посилили  наступ на південь і південний захід від Авдіївки. 

 

Російські та українські джерела ISW заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сєвєрного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського. 

Військові аналітики також зазначили, що командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський і речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тис. осіб. 


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