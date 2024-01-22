ISW: Російські підрозділи увійшли в Авдіївку

На геолокаційних кадрах, опублікованих Інститутом вивчення війни (ISW) 21 січня 2024 року, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної (на півдні Авдіївки) та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки.

Крім того, російські війська посилили наступ на південь і південний захід від Авдіївки.

Російські та українські джерела ISW заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму на північному заході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля Сєвєрного; на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

Військові аналітики також зазначили, що командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський і речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун заявили, що російські війська готуються посилити активність на Авдіївському напрямку і сконцентрували в цьому районі понад 40 тис. осіб.