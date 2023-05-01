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11 червня на Донбасі тривали важкі бої біля Бахмута та Мар'їнкі

Вчера, 07:27 citynews.net.ua | Напечатать

11 червня 2023 року російські загарбники  завдали 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівськогт та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.


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