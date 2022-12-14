Аналітики британської групи ISW  вважають що Україна втратила Соледар

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, вочевидь, вдалося витіснити українські війська із західних околиць міста.

У ISW зазначили, що ймовірне захоплення Соледара не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і воно навряд чи означає швидке оточення Бахмута.

Водночас у Міноборони України про Соледар інформували досить коротко: «Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої, ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу». Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Маляр.

За її словами українські бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми переможемо. Сумніву немає.

Аналітики ISW нагадали, що 12 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про відбиття російських атак на населений пункт Сіль, що розташований приблизно за кілометр на північний захід від Соледара, однак, на відміну від попередніх днів, українські військові не говорили, що їм вдалося відбити наступ у самому Соледарі.

«Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі», — йдеться у звіті інституту.



