В США считают что Россия сможет захватить всю Луганскую область

У той час як Росія повільно, але невпинно просувається вперед, надходження нових систем озброєнь допоможе Україні утримати територію, кажуть американські чиновники та аналітики.

Про це пише The New York Times.

Після кількох тижнів кровопролитних боїв на сході України – де щодня гине до 200 українських солдатів, за власними оцінками уряду, і стільки ж чи навіть більше серед російських військ, за західними оцінками – Росія утримує приблизно стільки ж території у Донецьку, скільки сепаратисти контролювали у лютому до вторгнення.

Але американські чиновники кажуть, що Росія невдовзі цілком окупує Луганську область. Один із представників оборонного відомства сказав, що він очікує, що міста-супутники Сєвєродонецьк та Лисичанськ будуть захоплені найближчого тижня, оскільки російські війська завдають ударів важкою артилерією та "тупими бомбами" - некерованими боєприпасами, які спричиняють великих втрат.

Згідно з повідомленнями, що надійшли у вихідні, російські війська прорвали українську лінію фронту в Тошківці, селищі, розташованому неподалік Сєвєродонецька та Лисичанська.

Захоплення Тошківки наблизило росіян до можливості загрожувати українським лініям постачання цих двох міст, останніх великих населених пунктів Луганської області, які не перейшли під контроль Росії.

За словами американських чиновників, російські сухопутні війська просуваються повільно, в деяких випадках на просування на декілька кілометрів йдуть тижні. Це може свідчити про брак піхотинців або підвищену обережність Москви після того, як у перші тижні війни у ​​неї виникли проблеми з лініями постачання.

Декілька військових аналітиків кажуть, що Росія перебуває на піку боєздатності на сході країни, оскільки артилерійські системи дальньої дії, обіцяні Україні країнами НАТО, ще продовжують надходити. За їхніми словами Україна має величезне відставання у озброєнні, і цей факт минулого тижня визнав президент Володимир Зеленський.

"Ціна цієї битви для нас дуже висока", - сказав він у вечірньому зверненні. "Це просто страшно. І ми щодня звертаємо увагу наших партнерів на те, що лише достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і, нарешті, припинення російських тортур українського Донбасу".