Собаки все відчувають. Що робити щоб домашні улюбленці не почувалися самотні в час війни?

Тварини, особливо собаки, такі ж, як і ми. У них теж є відчуття страху, тривоги та переживань. На жаль, вони не можуть виразити всі свої емоції на словах. Проте кожен дбайливий господар у цей надскладний для України й українців час повинен приділити даному аспекту окрему увагу. Інтернет магазин для тварин Дог готовий дати деякі поради щодо того, як поводитися з домашніми улюбленцями та як зробити їхнє місцеперебування максимально безпечним. Адже лише у такому випадку вихованець буде почуватися захищеним.

Правила поведінки з собакою під час війни: інтернет зоомагазин Дог зібрав корисні поради

Інтернет зоомагазин рекомендує у цей тяжкий момент подумати про комфорт і безпеку домашніх улюбленців. Собаки також відчувають самотність. А відчуття страху їх переповнює не менше, ніж людей. Саме тому хазяїну тварини слід бути поряд з нею та заспокоювати. Для цього достатньо її погладити, прижати до грудей.

А ще важливою є розмова. Можливо, собаки не зрозуміють кожного терміну, проте вони неодмінно відчують турботу, голос господаря. І це їх неодмінно заспокоїть.

Інтернет зоомагазин зібрав окремі поради, які обов'язково пригодяться як дбайливим хазяїнам, так і самим домашнім улюбленцям. Варто знати наступне:

Коли лунає повітряна тривога, тварин теж потрібно вивести в укриття. Переважна більшість собак з хвилюванням ставиться до подібних звуків, тому залишати їх без нагляду на самоті не варто. У підвал чи бомбосховище необхідно взяти товари для собак. Це повідець, лежак (якщо такий є), вода, їжа. Пропонує все для собак магазин Дог. Тут завжди можна обрати найкращу продукцію по доступній ціні. Варто відмітити, що найкраще у таких випадках використовувати сухий корм для собак. Адже він не так швидко портиться, як свіже м'ясо, відкриті консерви та інше. Ці товари для тварин необхідно давати не в дуже великій кількості і не часто. Собаку достатньо годувати в укритті 1-2 рази в день. Не варто тримати тварину у вольєрі чи клітці. У замкнутому просторі домашній улюбленець почуватиметься незахищеним. Собака не повинна проводити час надто активно. Слід розуміти, що їй необхідні запаси енергії. У випадку втечі тварина може бути виснаженою, відповідно, швидко рухатися не зможе. Дбайливим господарям варто не лише купити корм для собак. Зоомагазин дог ком юа рекомендує підготувати аптечку. У неї слід покласти бинт, зеленку, йод. Якщо тварина пораниться, ці засоби допоможуть зупинити кровотечу та продезінфікувати рану. Зоотовари інтернет магазин має в наявності різні. Якщо улюбленець надто лякливий, то для нього не помішає придбати заспокійливі.

Зоотовари купити рекомендується заздалегідь. Їх слід зібрати в окрему сумку, щоб у випадку тривоги нічого не забути. Найголовніше, звичайно, - це їжа та вода. Сухий корм для собак купити варто якісний, щоб попередити вздуття та діарею. Саме така продукція пропонується на сайті dog com ua.

Якісні та доступні товари для собак у магазині Дог

Зоомагазин Дог турбується як про чотирилапих друзів, так і їхніх дбайливих господарів. Саме тому в каталозі на сайті dog.com.ua представлені лише перевірені товари провідних виробників. Тут є все необхідне для тварин. Магазин має в наявності величезний вибір кормів для домашніх улюбленців різних порід, віку, стану здоров'я. Також тут можна придбати лікарські засоби, ласощі. Магазин пропонує замовити якісні заспокійливі та інші харчові добавки, які наповнять організм тварини життєво необхідною енергією. Тут дійсно дбають про тварин, адже реалізують лише найкраще.