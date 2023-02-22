» » Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

Сегодня, 06:39 citynews.net.ua | Напечатать

В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Крім Одеси під обстрілом опинилося місто Чорномоськ.

Трохи згодом у Одеській військовій адміністрації повідомили що 19 квітня росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість російських БПЛА знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури в Одеській області.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 06:33

За 18 квітня російські загарбники завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів

17-04-2023, 18:28

ДБР завершило слідство щодо державної зради ще 8 правоохоронців з Луганської області

17-04-2023, 08:30

В Луганській та Донецькій областях російські окупанти накопичують сили

17-04-2023, 06:27

На Великдень росіяни завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах України

13-04-2023, 10:00

Російські окупанти в Луганській області обіцяють повернути мобільний інтернет

13-04-2023, 09:00

В Луганській області правоохоронці виявили схрон зброї та боєприпасів армії РФ

13-04-2023, 06:22

В Луганській області росіяни штурмували район Білогорівки та обстрілювали звільнені від них села з артилерії

11-04-2023, 20:19

Кабмін погодив кандидатуру нового голови Луганської адміністрації

10-04-2023, 14:46

Російські військові завдали авіаудару по Авдіївці - знищено житловий будинок

10-04-2023, 14:34

В Луганській області мешканці подали до Реєстру пошкодженого майна майже 33 тисячі повідомлень

10-04-2023, 14:13

В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

6-04-2023, 11:28

Документатори назвали фільтрацію українців в Луганській та Донецькій областях злочином проти людяності

Новости Украины:

Сегодня, 06:39

Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

13-04-2023, 08:30

«Укрнафта» розпочинає спільну розробку родовищ з «Укргазвидобуванням»

10-04-2023, 14:13

В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

28-03-2023, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

22-03-2023, 10:03

Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

22-03-2023, 09:51

В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

20-03-2023, 13:40

В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

13-03-2023, 11:33

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

9-03-2023, 09:08

Ракетний удар РФ 9 березня: У Львівській області загинуло 5 людей

6-03-2023, 16:15

В Луцьку для дівчинки з Криму терміново потрібна кров

6-03-2023, 12:55

На Одещині затримали колишнього бойовика «днр», який бився проти сил АТО в Донецькому аеропорту

22-02-2023, 12:51

Мешканці Одещини можуть допомогти вилікувати постраждалих від війни тварин