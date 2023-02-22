Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Крім Одеси під обстрілом опинилося місто Чорномоськ.

Трохи згодом у Одеській військовій адміністрації повідомили що 19 квітня росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість російських БПЛА знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури в Одеській області.