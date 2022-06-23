За 3 дні ЗСУ просунулися майже на 50 км – звільнена Балаклія

На Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ, за 3 дні просунулися майже на 50 км, звільнено декілька населених пунктів, зокрема - місто Балаклія.

Вчора українські захисники опублікували фото та відео з Балаклії, яка була в російській окупації 6 місяців.

Також звільнення підтвердив президент Зеленський, який опублікував відеозвернення українських захисників, які встановили прапор України у місті.

«Пане президент, пане Головнокомандуючий, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано, російсько-окупаційні війська відійшли», — сказали військові спецпідрозділу ГУР «Кракен».







«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні», — пише Зеленський.

За декілька днів українська армія звільнила близько 1000 квадратних кілометрів української землі та десятки населених пунктів з під російської окупації.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітних ракетних комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.