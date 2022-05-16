Два українці проїдуть на роверах через всю Європу аби зібрати гроші на реанімобілі

Два українці вирушать з кордону України через Європу і подолають шлях в 2,5 тисячі кілометрів, аби розповісти про війну в Україні та зібрати кошти на життєво необхідні реанімобілі на лінії зіткнення. Волонтери вирушать у веломандрівку 24 липня і відвідають, окрім України ще п’ять країн. Протягом 15 днів вони заїдуть у 15 міст та завершать свою акцію у Лондоні 7 серпня.

«Ми проїдемо велосипедом тисячі кілометрів, аби розказати світу, що війна не десь далеко, вона на відстані велосипедної мандрівки. Лише здається, що ракети влучають у житлові квартали та торгові центри — десь на іншому краю світу. Ракети, які обривають життя цивільних і військових — ближче, ніж ви думаєте. Ми за 15 днів доведемо, що цю відстань можна подолати велосипедом. А якщо на танку? Це справа кількох днів. А якщо літаком? Вони прибудуть за кількох годин. А якщо ракета? То у вас на порятунок — кілька хвилин. Ми відвідаємо 15 європейських міст аби розказати про звитяжність і мужність українців. А ви — зможете підтримати їх своїми донатами. Аби вижила більше кількість відважних і сміливих — їм потрібні реамобілі. Потреба в 100 автівках. Ми хочемо зібрати кошти принаймні на 15. Ми не збираємо на кулі і зброю. Українці не потребують хліба. Але вони надзвичайно потребують реамобілі в місцях ведення бойових дій. Один реанімобіль може врятувати сотні життів», — розповідає один із учасників велопробігу Андрій Вельгош.

Учасники велопробігу везтимуть із собою бойовий прапор, який предали велосипедисти із зони бойових дій — Донеччини (села Лозове).

Мета акції «Реанімобіль для України» — зібрати на 15 карет швидкої допомоги для лінії фронту. Під час веломандрівки відбудуться акції на підтримку України в кожному місті. Пожертвувати на придбання «швидких» можна онлайн, реквізити розміщені на сайті проєкту. Організатори обіцяють за донат від 100 євро пам’ятну брендовану футболку.

За іронією, лінія фронту в Україні рівна 2500 кілометрів що приблизно відповідає відстані яку проїдуть наші волонтери від Краківця до Лондона. Режисер міжнародної благодійної акції «Реанімобіль для України» Олександр Висоцький наводить паралелі із Україною і Європою, розповідаючи, що російська агресія — це велика загроза людству, яку в силі зупинити кожен європеєць своїм донатом: «Площа окупованої території України — близько 125 000 кв. км. Площа Болгарії — 110 910 кв. км. Площа Греції — 131 940 кв. км. Населення Маріуполя 431 859 чол. Це як населення Брно (379 466 чол.). Населення Харкова 1 421 125 осіб — це як населення Праги (1 331 598 осіб). Населення Чернігова 282 747 чол. — це як населення Страсбурга (272 222 чол.)».

Проєкт організовано командою волонтерів UUF, яка за час війни доправила в гарячі точки України понад 60 швидких .

Учасники велопробігу: Андрій — зі Львова, понад 20 років живе у Лондоні та 67-річний геолог Микола Мандзяк.

Графік курсування велопробігу



Польща:

24.07 Ряшів

25.07 Краків



Чехія:

26.07 Острава

27.07 Брно

28.07 Прага

29.07 Пльзень





Німеччина

30.07 Нюрнберг

31.07 Штутгарт





Франція

1.08 Страсбург

2.08 Нансі

3.08 Вітрі-ле-франсуа

4.08 Париж

5.08 Дьєпп



Британія