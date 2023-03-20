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В Станично-Луганському районі примусово паспортизують мешканців сел

Вчера, 07:17 citynews.net.ua | Напечатать

На тимчасово окупованих територіях загарбники змушують отримувати російські паспорти дорослих та дітей від 14 років.

Таким чином оганізована примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області.

Згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої «адміністрації», керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення.

Крім того, як повідомили у Центрі національного спротиву, окупанти заявили, що всі жителі ТОТ у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому, зазначає спротив, усі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають «громадянами РФ».

«Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ аби „виправдати“ окупацію регіону», — вказує ЦНС.


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