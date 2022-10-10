» » В окупованій Луганській області більшу частину шахтарів мобілізовали до армії РФ 

В окупованій Луганській області більшу частину шахтарів мобілізовали до армії РФ 

Вчера, 09:02 citynews.net.ua | Напечатать

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.

І без того майже знищена вугільна промисловість, яку 9 років грабували як російські окупанти, та і місцеві "князьки", залишилася без робітників.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни відправили на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість "віджатих" шахт регіону.

Луганські колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно".


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 09:48

Ветерани з Луганської та Донецької областей можуть отримати гроші на розвиток власного бізнесу

Вчера, 09:32

Росія продовжує атакувати ЗСУ в Луганській та Донецькій областях

Вчера, 09:25

В Луганській ВЦА вже планують як будуть відновлювати деокуповані райони області

Вчера, 09:07

Луганські екологи показали як зараз виглядає зруйнована Кремінська підстанція - відео

Вчера, 09:02

В окупованій Луганській області більшу частину шахтарів мобілізовали до армії РФ 

25-11-2022, 13:39

В Луганській області зрадниця з селища Троїцьке проведе 12 років за гратами

25-11-2022, 13:34

Двом зрадницям з Луганської області загрожує довічне позбавлення волі

23-11-2022, 22:46

Ракетна атака російських військ: 6 загиблих та більш ніж 30 поранених цивільних українців

23-11-2022, 20:20

Європарламент визнав Росію країной-спонсором тероризму

22-11-2022, 11:58

В Києво-Печерській лаврі та декількох монастирях московської церкви в Україні обшуки - шукають диверсантів та шпигунів

20-11-2022, 22:57

В Луганську область перекинули російські підрозділи з Херсону, Частину окупантів вже знищили під Сєвєродонецьком

20-11-2022, 22:14

На Луганщині з боями рухаємося, на Донеччині через погоду поменшало атак - Зеленський

Новости Украины:

16-11-2022, 11:16

В Херсоні почали виплачувати українські пенсії та запрацювали Приватбанк з Ощадбанком

8-11-2022, 13:54

Насіння квітів на що звернути увагу при покупці

5-11-2022, 20:34

В Київі засуджено до 15 років зрадника який «здавав» ворогу місця перебування учасників руху опору

5-11-2022, 11:49

В Одесі підтримали ідею демонтажу пам'ятника російській цариці з Катерининської площі.

1-11-2022, 14:18

СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці

31-10-2022, 16:45

Как экономить газ при отоплении дома и можно ли обойтись без него

31-10-2022, 14:08

Укрпошта виплатила понад 2 мільярди гривень від держави та міжнародних організацій українцям, які постраждали від війни

31-10-2022, 12:29

УВФ відшкодовує купівлю генераторів для ветеранського бізнесу

27-10-2022, 13:27

На одеській митниці знайшли прихованих товарів на 300 млн гривень

18-10-2022, 11:52

Внаслідок обстрілу Житомір залишився без води та електрики

17-10-2022, 12:24

В Миколаїві внаслідок обстрілу з цистерн витікло 7500 тонн соняшникової олії

10-10-2022, 10:55

В наслідок ракетного удару по Києву загинули 8 людей, ще 24 - поранені

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 