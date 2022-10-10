В окупованій Луганській області більшу частину шахтарів мобілізовали до армії РФ 

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники мобілізували більш ніж половину шахтарів.

І без того майже знищена вугільна промисловість, яку 9 років грабували як російські окупанти, та і місцеві "князьки", залишилася без робітників.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни відправили на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість "віджатих" шахт регіону.

Луганські колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, аби вугільнодобувна галузь не зупинилась остаточно".