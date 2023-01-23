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В Луганській області російські окупанти планують мобілізувати всіх чоловіків та обіцяють можливість грабувати кинуті оселі

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області російські окупанти хочуть мобілізувати все чоловіче населення.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Старобільську, Щасті, Новоайдарі, Нижньотеплому та Новопскові Луганської області оголошено  черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань (тренувань).

До участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається призвати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство рф та так званої лнр).

При цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби в російських окупаційних військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

У свою чергу, чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.


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