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Погрожуючи виселенням російські загарбники примусово паспортизують жителів Херсонської області

Сегодня, 07:21 citynews.net.ua | Напечатать

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.

Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників фсб, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом рф указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна.


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