Російські окупанти збираються заборонити гривню в окупованих районах Луганської області

В окупованих районах Луганської області російські загарбники та їхні посіпаки збираються вивести з обігу гривню та проводити розрахунки лише у рублях.

Як повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, з 1 січня на окупованих територіях росіяни збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків.

Хоча послуг ЖКГ у знищенних містах Луганської області окупанти не надають.

За словами Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку воду дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, однак сплачувати її слід із липня усім.

Багатьом взагалі не давали воду як от в Лисичанську, додав військовий курівник області.