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На окупованих територіях Луганської області російські загарбники вилучають українські паспорти

Вчера, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

На окупованих територіях російські загарбники вилучають українські паспорти під приводом переоформлення прав власності на нерухомість, представники малого бізнесу не витримують свавілля загарбників і призупиняють діяльність.

Як повідомили в Луганській ОДА, у Довжанську через беззаконня та вседозволеність, яка надана військовим рф, низка представників малого бізнесу вирішила зачинитися.

У місті закриваються торговельні майданчики, а також сфера обслуговування, прибуток якої не може покрити рівень збитків, нанесених безчинствами росіян.

Звісно, що так звані правоохоронні ограни на відповідні заяви не реагують. Тим часом, доробок міського бюджету значно зменшується через недоотримання податків.

Окупаційну адміністрацію це не бентежить, бо, по-перше, там сподіваються на дотаційні виплати. Вони, щоправда, не врятують бізнес, однак допоможуть місцевій владі.

По-друге, є в них справи більш важливіші. До прикладу, якомога скоріше вилучити у населення українські паспорти.

Приводи знаходять різні. Там, де бюджетний тиск не діє, окупанти ходять по домівках й вимагають отримувати документацію прав власності відповідно до норм російського законодавства. А це можливо лише за наявності російського громадянства.

Водночас документи українського зразка ворог вилучає.

Паспорт також відбирають в тих, хто потрапив до катівні, й не повертають після звільнення.


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