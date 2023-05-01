Російські загарбники привезли в Луганськ нових кримінальників для "Вагнера"

Російські вояки і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття засуджених з російських колоній до Луганська.

Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб з-поміж засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

Подібне поповнення з 400 таких осіб, завербованих ПВК «вагнер», прибуло до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.

Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.