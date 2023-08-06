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В Україні оголошено примусову евакуацію дітей з 9 населених пунктів Донецької області

6-08-2023, 19:51 citynews.net.ua | Напечатать

5 серпня Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалив рішення про оголошення примусової евакуації дітей з дев’яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів, де ведуться бої з російськими окупантами, про це офіційно повідомили у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Примусову евакуацію дітей оголошено в Донецькій області:

  • Ямпiль;
  • Зарiчне;
  • Торське;
  • Opixyвaтка;
  • Никонорiвка;
  • Малинiвка;
  • Тихонiвка;
  • Васютинське;
  • Рай-Олександрiвка.

Закликаємо покинути небезпечні території, а також подбати про ваших дітей, знайомих, близьких і рідних.

БФ «Восток SOS» безоплатно евакуює жителів прифронтових і деокупованих територій, зокрема сім'ї з дітьми, літніх людей, представників маломобільних груп населення, людей з домашніми улюбленцями.

Записатися на евакуацію можна за номером гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу (8:00-18:00): 0800 332 614.

Або у месенджерах:

+38 099 710 48 72 (вайбер);

+38 096 108 60 48 (телеграм).

Від 24 лютого 2022 року евакуаційні екіпажі БФ «Восток SOS» врятували 49 000 людей зі прифронтових населених пунктів. Понад 5 000 з них – представники маломобільних груп населення.

Поширюючи публікацію ви допомагаєте людям дізнатися про безоплатну евакуацію.


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