На Великдень росіяни завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах України

17 квітня 2023 року російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційних удари.

Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано і пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.