В Луганській і Донецький областях їдуть важкі бої під Бахмутом та Білогорівкою

Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Протягом доби противник завдав 7 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже дванадцяти населених пунктів, зокрема: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.