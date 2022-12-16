За добу російські війська завдали 25 авіаційних ударів по території України

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун.

В той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

В той же час, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.